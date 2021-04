Speranza, ministro dimezzato che divide la maggioranza (Di domenica 18 aprile 2021) Il premier lo ha elogiato ma ha bocciato la sua linea. Scontro con Giorgetti che lo infilza: "Chi rappresenti?" Leggi su ilgiornale (Di domenica 18 aprile 2021) Il premier lo ha elogiato ma ha bocciato la sua linea. Scontro con Giorgetti che lo infilza: "Chi rappresenti?"

Advertising

AnnalisaChirico : Dal 26 aprile ristoranti e bar aperti anche la sera. Lo annuncerà in giornata il premier Draghi. Il ministro Speran… - FratellidItalia : #Meloni: “Leggo imbarazzanti ricostruzioni e critiche rivolte alla mozione di #FratellidItalia per sfiduciare il Mi… - matteograndi : “Vedi, Draghi presentandosi con Speranza sta mandando un messaggio a tutti”. Sì, quello di averlo costretto a smen… - Giovannaconfal6 : #speranza è uno serio. Figurati se non conosce la volgare e violenta dialettica di #giorgetti! Io lo manderei a ca… - Adri77075773 : RT @metaanto: Speranza , il ministro che ha secretato documenti, mentito e sbagliato tutto causando migliaia di morti NON È INDAGATO; Salv… -