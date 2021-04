Ritrovata in Svizzera la bimba francese rapita (Di domenica 18 aprile 2021) E' stata Ritrovata in Svizzera con la madre la piccola Mia Montemaggi, la bambina francese rapita martedì scorso da 3 uomini per conto della madre. La bambina era - secondo BFM TV - in uno stabile ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 18 aprile 2021) E' stataincon la madre la piccola Mia Montemaggi, la bambinamartedì scorso da 3 uomini per conto della madre. La bambina era - secondo BFM TV - in uno stabile ...

