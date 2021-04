Pirlo: “Se giochiamo con questo spirito e con questa voglia non ci saranno problemi per il prosieguo per campionato” (Di domenica 18 aprile 2021) Non molla la presa Andrea Pirlo ai microfoni di Sy dopo il ko per 0-1 contro l’Atalanta che porta la formazione bianconera al quarto posto in classifica “Abbiamo fatto una buona partita contro una squadra forte . Gli episodi sono poi andati a loro favore, nel finale. Ma noi abbiamo fatto la gara che dovevamo fare, l’abbiamo interpretata bene, con grande intensità e aggressività. Dispiace perché potevamo portare a casa almeno un punto”. Su Dybala e Ronaldo “Dybala ha fatto un’ottima gara, fin quando è stato in campo ha fatto bene ma non aveva i 90?. Ronaldo era impossibilitato a venire anche in panchina, poi Chiesa e Danilo avevano anche avuto qualche problemino in settimana” Sulla gara “Sapevamo che sarebbe stata complicata con l’Atalanta che ti porta a fare duelli uno contro uno, abbiamo coperto bene il campo. Ronaldo è il nostro finalizzatore e ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 18 aprile 2021) Non molla la presa Andreaai microfoni di Sy dopo il ko per 0-1 contro l’Atalanta che porta la formazione bianconera al quarto posto in classifica “Abbiamo fatto una buona partita contro una squadra forte . Gli episodi sono poi andati a loro favore, nel finale. Ma noi abbiamo fatto la gara che dovevamo fare, l’abbiamo interpretata bene, con grande intensità e aggressività. Dispiace perché potevamo portare a casa almeno un punto”. Su Dybala e Ronaldo “Dybala ha fatto un’ottima gara, fin quando è stato in campo ha fatto bene ma non aveva i 90?. Ronaldo era impossibilitato a venire anche in panchina, poi Chiesa e Danilo avevano anche avuto qualcheno in settimana” Sulla gara “Sapevamo che sarebbe stata complicata con l’Atalanta che ti porta a fare duelli uno contro uno, abbiamo coperto bene il campo. Ronaldo è il nostro finalizzatore e ...

