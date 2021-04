Papa: Gesù non è un 'fantasma', relazione non può rimanere 'a distanza' (2) (Di domenica 18 aprile 2021) (Adnkronos) - "E veniamo allora al terzo verbo, mangiare, che esprime bene la nostra umanità nella sua più naturale indigenza, cioè il nostro bisogno di nutrirci per vivere. Ma il mangiare, quando lo facciamo insieme, in famiglia o tra amici, diventa pure espressione di amore, di comunione, di festa... Quante volte i Vangeli ci presentano Gesù che vive questa dimensione conviviale! Anche da Risorto, con i suoi discepoli. Al punto che il Convito eucaristico è diventato il segno emblematico della comunità cristiana". "Fratelli e sorelle, questa pagina evangelica ci dice che Gesù non è un 'fantasma' - ribadisce il Papa - ma una persona viva, Gesù quando si avvicina a noi ci riempie di gioia e ci lascia stupefatti. Essere cristiani non è prima di tutto una dottrina o un ideale morale, è la ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 18 aprile 2021) (Adnkronos) - "E veniamo allora al terzo verbo, mangiare, che esprime bene la nostra umanità nella sua più naturale indigenza, cioè il nostro bisogno di nutrirci per vivere. Ma il mangiare, quando lo facciamo insieme, in famiglia o tra amici, diventa pure espressione di amore, di comunione, di festa... Quante volte i Vangeli ci presentanoche vive questa dimensione conviviale! Anche da Risorto, con i suoi discepoli. Al punto che il Convito eucaristico è diventato il segno emblematico della comunità cristiana". "Fratelli e sorelle, questa pagina evangelica ci dice chenon è un '' - ribadisce il- ma una persona viva,quando si avvicina a noi ci riempie di gioia e ci lascia stupefatti. Essere cristiani non è prima di tutto una dottrina o un ideale morale, è la ...

Ultime Notizie dalla rete : Papa Gesù Parolin all'Università Cattolica: raccogliamo la sfida dell'educazione E l'invito di Gesù a non aver paura, il cardinale lo rivolge a quanti vivono, studiano e lavorano ... Non abbiate paura di fronte a quella che Papa Francesco, con termine severo, ma credo realista, ha ...

Il ruolo della Chiesa nella pacificazione del Nicaragua. Sos a Managua Emergenza ineguaglianza La diocesi nicaraguense invita a trovare luce nelle parole di Papa ... Rappresenta Gesù che sulla croce offre al Padre tutto il suo sangue . E tutta la sua umanità', disse Karol ...

