Pallamano, Serie A maschile 2021: Bolzano ferma Sassari, si infiamma la zona retrocessione (Di domenica 18 aprile 2021) La Serie A di Pallamano maschile 2021 è giunta alla sua giornata numero 25, con la capolista Conversano che non è scesa in campo fermata dal covid, mentre la Raimond Sassari ha perso ulteriormente terreno, venendo fermata sul 34-34 dal Bolzano di uno scatenato Dean Turkovic, autore di 9 gol. Vittoria preziosa per la Ego Siena, giustiziera 28-25 del Brixen in trasferta, mentre la Acqua & Sapone Junior Fasano si è imposta 26-22 al PaLavis contro Pressano, grazie alle 8 reti di un ritrovato Marco Pignatelli. In coda succede di tutto, con la Santarelli Cingoli che ha superato Fondi 32-25, balzandogli davanti anche in graduatoria. A mettere pressione sui laziali ora c’è anche il Salumificio Riva Molteno, che si è imposto 28-24 sul Cassano Magnago, con ... Leggi su oasport (Di domenica 18 aprile 2021) LaA diè giunta alla sua giornata numero 25, con la capolista Conversano che non è scesa in campota dal covid, mentre la Raimondha perso ulteriormente terreno, venendota sul 34-34 daldi uno scatenato Dean Turkovic, autore di 9 gol. Vittoria preziosa per la Ego Siena, giustiziera 28-25 del Brixen in trasferta, mentre la Acqua & Sapone Junior Fasano si è imposta 26-22 al PaLavis contro Pressano, grazie alle 8 reti di un ritrovato Marco Pignatelli. In coda succede di tutto, con la Santarelli Cingoli che ha superato Fondi 32-25, balzandogli davanti anche in graduatoria. A mettere pressione sui laziali ora c’è anche il Salumificio Riva Molteno, che si è imposto 28-24 sul Cassano Magnago, con ...

