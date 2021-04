Open Arms: Pasquali (Pli), ‘rinvio a giudizio Salvini non è da Paese democratico’ (Di domenica 18 aprile 2021) Roma, 18 apr. (Adnkronos) – “Essere messi sotto processo per aver svolto un’azione di governo, coerente con un programma elettorale, non è da Paese democratico.” Così Francesco Pasquali, vicepresidente del Pli (Partito liberale italiano), commenta il rinvio a giudizio del leader della Lega Matteo Salvini. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di domenica 18 aprile 2021) Roma, 18 apr. (Adnkronos) – “Essere messi sotto processo per aver svolto un’azione di governo, coerente con un programma elettorale, non è dademocratico.” Così Francesco, vicepresidente del Pli (Partito liberale italiano), commenta il rinvio adel leader della Lega Matteo. L'articolo proviene da City Roma News.

