Napoli-Inter | i convocati di Gattuso

Il Napoli ha ufficializzato l'elenco dei convocati per Napoli-Inter, in programma stasera alle 20.45 allo Stadio Maradona (dirige il match l'arbitro Doveri di Roma). Lozano è squalificato e Ospina infortunato: non faranno parte del gruppo. La partita è valida per la 31esima giornata del campionato di Serie A. Di seguito l'elenco dei convocati azzurri: Meret, Contini, Idasiak (maglia 46), Hysaj, Di Lorenzo, Koulibaly, Maksimovic, Manolas, Rrahmani, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Mertens, Osimhen, Petagna, Politano, Insigne, Cioffi (58), Zedadka (3). L'articolo ilNapolista.

