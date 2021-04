Napoli-Inter 0-0 | diretta | più Napoli che Inter | punteggio ancora in parità

Advertising

Inter : ??? | NAPOLI Eccoci allo stadio 'Diego Armando Maradona' ?? Pronti per #NapoliInter? ?????? ???? #FORZAINTER ???? - sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliInter ?? - Gazzetta_it : #Buongiorno con la #primapagina di oggi #18 aprile ? Primo match ball per l'Inter a Napoli ? Nella Juve 'staffetta'… - AntonioMileo : RT @Mellow87_: Comunque se stasera bisogna guardare Napoli-Inter con leggera apprensione oppure sbattersene allegramente il cazzo perchè ta… - armando_50 : Ma le belle e gloriose maglie dell’Inter e del Napoli? Queste sono orribili!#SerieA #Inter #Napoli -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Inter

... ma ugualmente affamate dei tre punti che agli azzurri servirebbero ad agganciare (e superare in virtù degli scontri diretti) la Juventus a quota 62 punti, mentre all'per consolidare gli 11 ...0 - 0 LIVE(4 - 3 - 3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne. All. Gattuso(3 - 5 - 2) : Handanovic;...NAPOLI - "Napoli-Inter, match day", si legge sulla locandina della sfida in programma stasera al Maradona, pubblicata su Instagram dal difensore azzurro Kalidou Koulibaly.Prima occasione della gara: il Napoli si fa vedere dalle parti di Handanovic con Fabian Ruiz che, servito da Insigne, prova la conclusione in porta. Tuttavia viene facilmente bloccata dall'estremo dif ...