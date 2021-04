Momi El Hawi di #ioapro a Mezz’ora in più: “Il popolo si è svegliato, Draghi è stato una delusione” (Di domenica 18 aprile 2021) Momi El Hawi di #ioapro, ospite a Mezz’ora in più di Lucia Annunziata, ha parlato della protesta dei ristoratori a Montecitorio. “Mi hanno detto che c’erano persone poco raccomandabili con noi”, ha detto riferendosi agli scontri. “Di destra o di sinistra? Sono frange estremiste. Siamo in un momento trasversale in cui il popolo si è svegliato e lotta per i propri diritti”. Momi El Hawi poi ha parlato anche dell’annuncio sulle riaperture dal 26 aprile del premier Draghi: “È stato una delusione, una caramella amara per noi. Danno la possibilità di riaprire ad alcuni e ad altri no. Il leader del movimento nazionale anti-chiusure Covid ‘Ioapro’, Momi El Hawi, per la ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 18 aprile 2021)Eldi, ospite ain più di Lucia Annunziata, ha parlato della protesta dei ristoratori a Montecitorio. “Mi hanno detto che c’erano persone poco raccomandabili con noi”, ha detto riferendosi agli scontri. “Di destra o di sinistra? Sono frange estremiste. Siamo in un momento trasversale in cui ilsi èe lotta per i propri diritti”.Elpoi ha parlato anche dell’annuncio sulle riaperture dal 26 aprile del premier: “Èuna, una caramella amara per noi. Danno la possibilità di riaprire ad alcuni e ad altri no. Il leader del movimento nazionale anti-chiusure Covid ‘Ioapro’,El, per la ...

