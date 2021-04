Milan - Genoa 2 - 1: i rossoneri ritrovano la vittoria a San Siro (Di domenica 18 aprile 2021) Milano, 18 aprile 2021 " Il Milan piega il Genoa 2 - 1 nel lunch match della trentunesima giornata di Serie e ritrova un successo tra le mura amiche di San Siro che mancava da sei partite, Europa ... Leggi su quotidiano (Di domenica 18 aprile 2021)o, 18 aprile 2021 " Ilpiega il2 - 1 nel lunch match della trentunesima giornata di Serie e ritrova un successo tra le mura amiche di Sanche mancava da sei partite, Europa ...

acmilan : Dalla punizione di Beckham all'acrobazia di Borriello, quanta qualità nella Top 5 di #MilanGenoa! ? Vota il tuo g… - AntoVitiello : Il #Milan con il successo contro il #Genoa è salito a 66 punti, gli stessi dell'intera stagione passata, ma con 7 g… - CarolRadull : Fixtures Premier League Arsenal vs. Fulham 3.30pm Manchester Utd vs. Burnley 6pm Serie A Milan vs. Genoa 1.30p… - sportli26181512 : Autogol Scamacca, l'ironia dei tifosi del Milan sui social: 'Eroe, già segna per noi!': Autogol Scamacca, l'ironia… - FugaDavide : MILAN-GENOA 2-1 POSITIVO SOLO IL RISULTATO....DOBBIAMO SVEGLIARCI!!!!! -