Mia Montemaggi ritrovata | la bimba è in Svizzera con la madre

La piccola Mia Montemaggi, la bambina di 8 anni francese rapita dalla madre martedì scorso. Lo riporta l'emittente Bfmtv precisando che la piccola è stata trovata, insieme alla madre, in una

