Meteo instabile con pioggia | temporali e neve | ma s’intravede novità

Leggi su periodicodaily

(Di domenica 18 aprile 2021) Prima parte di settimana ancoraper un’area ciclonica a carattere freddo. Poi temperature in risalita.SINO AL 24 APRILE 2021, ANALISI E PREVISIONE Un’area di bassa pressione è presente sull’Italia la rende, per via di un nucleo d’aria fredda in quota piombato dal Nord Europa. Questo vortice ciclonico contribuisce a ravvivare condizioni