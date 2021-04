"Lo stupore è lo stato d'animo di chi guarda Dio", dice Papa Francesco (Di domenica 18 aprile 2021) AGI - Un conto è vedere, un altro guardare, azione che implica un atto di volontà. guardando si capisce ciò che si vede, e se si guarda a Dio si è stupiti. Lo ha detto Papa Francesco durante la recita del Regina Caeli, rivolgendosi per la prima volta dopo molte settimane alla gente tornata a radunarsi in Piazza San Pietro. Nelle settimane dopo la Pasqua, ha ricordato prendendo spunto dal racconto evangelico, ai discepoli di manifesta Cristo in un incontro la cui descrizione "contiene un particolare". Questo: "gli apostoli per la grande gioia ancora non credevano". Sopraffatti dalla gioia, insomma, non riuscivano ancora a capacitarsi di cosa fosse successo. Solo dopo aver capito che cosa succedeva avanti ai loro occhi, passarono dal vedere al guardare e questo permise loro di essere ... Leggi su agi (Di domenica 18 aprile 2021) AGI - Un conto è vedere, un altrore, azione che implica un atto di volontà.ndo si capisce ciò che si vede, e se sia Dio si è stupiti. Lo ha dettodurante la recita del Regina Caeli, rivolgendosi per la prima volta dopo molte settimane alla gente tornata a radunarsi in Piazza San Pietro. Nelle settimane dopo la Pasqua, ha ricordato prendendo spunto dal racconto evangelico, ai discepoli di manifesta Cristo in un incontro la cui descrizione "contiene un particolare". Questo: "gli apostoli per la grande gioia ancora non credevano". Sopraffatti dalla gioia, insomma, non riuscivano ancora a capacitarsi di cosa fosse successo. Solo dopo aver capito che cosa succedeva avanti ai loro occhi, passarono dal vedere alre e questo permise loro di essere ...

