LIVE Amstel Gold Race 2021 in DIRETTA: dieci i fuggitivi, gruppo in rimonta (Di domenica 18 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.51 Completato un altro giro: ne mancano quattro. Tanti attacchi e contrattacchi in questa fase con il gruppo che si è riportato a 2’30” dalla fuga. 15.49 Sono ancora dieci i fuggitivi che comandano la corsa: Edward Theuns (Trek – Segafredo), Julien Bernard (Trek – Segafredo), Stan Dewulf (AG2R Citroën Team), Sébastien Grignard (Lotto Soudal), Maurits Lammertink (Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux), Loïc Vliegen (Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux), Chad Haga (Team DSM), Ryan Gibbons (UAE-Team Emirates), Kenny Molly (Bingoal Pauwels Sauces WB), Anders Skaarseth (Uno-X Pro Cycling Team). 15.47 Ancora i Qhubeka-ASSOS si rendono protagonisti di un’accelerazione ai piedi del Cauberg. 15.45 I corridori sono appena entrati negli ultimi settanta chilometri ... Leggi su oasport (Di domenica 18 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.51 Completato un altro giro: ne mancano quattro. Tanti attacchi e contrattacchi in questa fase con ilche si è riportato a 2’30” dalla fuga. 15.49 Sono ancorache comandano la corsa: Edward Theuns (Trek – Segafredo), Julien Bernard (Trek – Segafredo), Stan Dewulf (AG2R Citroën Team), Sébastien Grignard (Lotto Soudal), Maurits Lammertink (Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux), Loïc Vliegen (Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux), Chad Haga (Team DSM), Ryan Gibbons (UAE-Team Emirates), Kenny Molly (Bingoal Pauwels Sauces WB), Anders Skaarseth (Uno-X Pro Cycling Team). 15.47 Ancora i Qhubeka-ASSOS si rendono protagonisti di un’accelerazione ai piedi del Cauberg. 15.45 I corridori sono appena entrati negli ultimi settanta chilometri ...

Advertising

SpazioCiclismo : Se stai seguendo il nostro live da PC, prova a cliccare sul tasto 'Schermo Intero' in fondo alla schermata e goditi… - zazoomblog : LIVE Amstel Gold Race 2021 in DIRETTA: dieci in fuga con cinque minuti di margine sul gruppo - #Amstel #DIRETTA:… - infoitsport : LIVE Amstel Gold Race 2021 in DIRETTA: Van Aert e Alaphilippe favoriti, c'è anche Roglic - RSIsport : ???????? Oggi alla RSI / 1 ??? 12h20 GP del Portogallo, gare - zazoomblog : LIVE Amstel Gold Race 2021 in DIRETTA: Van Aert e Alaphilippe favoriti c’è anche Roglic - #Amstel #DIRETTA:… -