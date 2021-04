LIVE Amstel Gold Race 2021 in DIRETTA: caduta in gruppo, coinvolti Jungels e Schachmann (Di domenica 18 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.15 Il gruppo continua a ridurre il distacco dai fuggitivi: meno di un minuto. 16.13 Siamo entrati negli ultimi cinquanta chilometri: aumenta la tensione in gruppo e l’andatura adesso è folle. 16.12 Accelerazione di Matej Mohoric (Bahrain Victorous) insieme ad Esteban Chaves (Team BikeExchange). 16.10 A Vansevenant si è rotto anche il cambio. Davvero sfortunato il giovane belga. 16.09 Stavano dando battaglia per le posizioni visto il vento i corridori e rimangono coinvolti corridori di spessore come Schachmann, Jungels, Armée e Vansevenant. 16.07 ATTENZIONE, caduta IN gruppo! 16.05 C’é grande bagarre in questa fase con Cavagna che insiste nella sua azione e prova a portarsi dietro un ... Leggi su oasport (Di domenica 18 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.15 Ilcontinua a ridurre il distacco dai fuggitivi: meno di un minuto. 16.13 Siamo entrati negli ultimi cinquanta chilometri: aumenta la tensione ine l’andatura adesso è folle. 16.12 Accelerazione di Matej Mohoric (Bahrain Victorous) insieme ad Esteban Chaves (Team BikeExchange). 16.10 A Vansevenant si è rotto anche il cambio. Davvero sfortunato il giovane belga. 16.09 Stavano dando battaglia per le posizioni visto il vento i corridori e rimangonocorridori di spessore come, Armée e Vansevenant. 16.07 ATTENZIONE,IN! 16.05 C’é grande bagarre in questa fase con Cavagna che insiste nella sua azione e prova a portarsi dietro un ...

