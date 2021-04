Iran: 3 nuovi sistemi missilistici in Giornata dell'Esercito (Di domenica 18 aprile 2021) L'Esercito Iraniano ha mostrato tre nuovi sistemi missilistici nazionali durante una parata militare in occasione della Giornata dell'Esercito che si è svolta senza la consueta sfilata di truppe a ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 18 aprile 2021) L'iano ha mostrato trenazionali durante una parata militare in occasioneche si è svolta senza la consueta sfilata di truppe a ...

Nucleare, a piccoli passi verso l'accordo ma l'Iran continua ad arricchire l'uranio Schiarita a Vienna al tavolo delle trattative per il rilancio dell'accordo sul nucleare. Ma il sito iraniano di Natanz continua ad arricchire l'uranio View on euronews ...

