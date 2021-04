Ingenuity: pronto a volare entro lunedì (Di domenica 18 aprile 2021) Dopo lo stop dei giorni scorsi, il piccolo drone marziano è finalmente pronto a compiere il primo volo controllato su un altro pianeta. Leggi su aliveuniverse.today (Di domenica 18 aprile 2021) Dopo lo stop dei giorni scorsi, il piccolo drone marziano è finalmentea compiere il primo volo controllato su un altro pianeta.

Advertising

MerloolreM : Mentre noi cazzeggiamo Ingenuity è pronto per fare la storia ?????????? - robertarusso68 : RT @ilfestival: In volo su #Marte ??tutto pronto per riscrivere la storia. Oggi la sonda Ingenuity effettuerà il 1° volo su Marte. La @NASA… - vedanama : RT @AstronautiCAST: Il volo di #Ingenuity è previsto alle 09:31 CEST, ma il live sarà alle 12:15 CEST. Il video è già pronto, in attesa: h… - ilfestival : In volo su #Marte ??tutto pronto per riscrivere la storia. Oggi la sonda Ingenuity effettuerà il 1° volo su Marte. L… - aviopene : RT @AstronautiCAST: Il volo di #Ingenuity è previsto alle 09:31 CEST, ma il live sarà alle 12:15 CEST. Il video è già pronto, in attesa: h… -