Il salotto Sky boccia Osimhen: «Troppo acerbo» (Di domenica 18 aprile 2021) Il salotto Sky boccia Victor Osimhen dopo Napoli-Inter. Per Luca Marchegiani la prestazione del nigeriano è il neo che macchia la partita del Napoli. “Osimhen non mi è piaciuto, l’aspetto negativo della partita del Napoli è stata la sua prestazione. È giovane, migliorerà nei suoi difetti. Sembra che se gioca di istinto fa cose buone, ma quando è chiamato a soluzioni per la squadra è meno pronto”. Per Costacurta Osimhen è Troppo acerbo. “A me sembra che sia ancora Troppo acerbo in area. Non so se sia questione di allenamenti, non è in fiducia, è rimasto fuori tanto, ma dentro l’area sembra quasi facile marcarlo perché non si libera”. Anche Sandro Piccinini è sulla stessa lunghezza d’onda: “Ha dei limiti, deve maturare”. L'articolo ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 18 aprile 2021) IlSkyVictordopo Napoli-Inter. Per Luca Marchegiani la prestazione del nigeriano è il neo che macchia la partita del Napoli. “non mi è piaciuto, l’aspetto negativo della partita del Napoli è stata la sua prestazione. È giovane, migliorerà nei suoi difetti. Sembra che se gioca di istinto fa cose buone, ma quando è chiamato a soluzioni per la squadra è meno pronto”. Per Costacurta. “A me sembra che sia ancorain area. Non so se sia questione di allenamenti, non è in fiducia, è rimasto fuori tanto, ma dentro l’area sembra quasi facile marcarlo perché non si libera”. Anche Sandro Piccinini è sulla stessa lunghezza d’onda: “Ha dei limiti, deve maturare”. L'articolo ...

Advertising

napolista : Il salotto Sky boccia Osimhen: «Troppo acerbo» Per Marchegiani, Costacurta e Piccinini il nigeriano ha dei limiti,… - iogiulix : “Roma fortunata negli episodi all’andata”Qualcuno può spiegare al salotto di Sky che un infortunio del migliore in… - bruttapas : #PSGBayern Da noi stiamo ancora ad #Allegri che parla di difesa al salotto di #Sky e di circo.. - FabrizioCossu : @TizianoMulier10 @Lelle__94 @n9ve2 Sapete una cosa: la differenza la si vede nel dopo partita di Sky in UK e in Ita… - anna_annie12 : California, orso passeggia nel salotto di una casa | Sky TG24 -