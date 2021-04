Formula 1, GP a Miami: confermata la gara in Florida dal 2022 (Di domenica 18 aprile 2021) Da Imola arriva la conferma sul Gran Premio in Florida: a partire dal 2022 e per dieci stagioni, la Formula 1 correrà a Miami. L’annuncio da Stefano Domenicali, presidente e a.d. della Formula 1: “La corsa nel secondo quarto dell’anno”. Il calendario della Formula 1 per il Mondiale 2022, l’anno della rivoluzione a livello regolamentare, si arricchisce con una nuova tappa statunitense: è ufficiale l’arrivo del Gran Premio di Miami, in Florida, gara che si affianca a quella di Austin, in Texas. “A partire dal 2022 – si legge sugli account social della F1 – abbiamo ha firmato un contratto di 10 anni per correre su un circuito attorno all’iconico Hard Rock Stadium di Miami”. Qui il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 18 aprile 2021) Da Imola arriva la conferma sul Gran Premio in: a partire dale per dieci stagioni, la1 correrà a. L’annuncio da Stefano Domenicali, presidente e a.d. della1: “La corsa nel secondo quarto dell’anno”. Il calendario della1 per il Mondiale, l’anno della rivoluzione a livello regolamentare, si arricchisce con una nuova tappa statunitense: è ufficiale l’arrivo del Gran Premio di, inche si affianca a quella di Austin, in Texas. “A partire dal– si legge sugli account social della F1 – abbiamo ha firmato un contratto di 10 anni per correre su un circuito attorno all’iconico Hard Rock Stadium di”. Qui il ...

