Fontana: “Il rinvio a giudizio di Matteo Salvini è a dir poco incomprensibile” (Di domenica 18 aprile 2021) MILANO – “Il rinvio a giudizio di Matteo Salvini è a dir poco incomprensibile. Nel rivolgergli tutta la mia vicinanza e solidarietà, non ho alcun dubbio nel ritenere che tutto ciò che ha fatto non solo è legittimo, ma tutelava l’Italia e gli italiani. Forza Matteo!!!”. Così sulla propria pagina Facebook Attilio Fontana (foto), presidente della Regione Lombardia, nell’esprimere solidarietà al leader della Lega dopo il suo rinvio a giudizio per la vicenda Open Arms. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di domenica 18 aprile 2021) MILANO – “Ildiè a dir. Nel rivolgergli tutta la mia vicinanza e solidarietà, non ho alcun dubbio nel ritenere che tutto ciò che ha fatto non solo è legittimo, ma tutelava l’Italia e gli italiani. Forza!!!”. Così sulla propria pagina Facebook Attilio(foto), presidente della Regione Lombardia, nell’esprimere solidarietà al leader della Lega dopo il suoper la vicenda Open Arms. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

LegaSalvini : Attilio Fontana: Il rinvio a giudizio di Matteo #Salvini è a dir poco incomprensibile. Tutto ciò che ha fatto non s… - Lopinionista : Fontana: “Il rinvio a giudizio di Matteo Salvini è a dir poco incomprensibile” - ST09972061 : RT @LegaSalvini: Attilio Fontana: Il rinvio a giudizio di Matteo #Salvini è a dir poco incomprensibile. Tutto ciò che ha fatto non solo è l… - TonusAldo : RT @LegaSalvini: Attilio Fontana: Il rinvio a giudizio di Matteo #Salvini è a dir poco incomprensibile. Tutto ciò che ha fatto non solo è l… - LiberoTes : RT @LegaSalvini: Attilio Fontana: Il rinvio a giudizio di Matteo #Salvini è a dir poco incomprensibile. Tutto ciò che ha fatto non solo è l… -

Ultime Notizie dalla rete : Fontana rinvio L'Italia porta la bellezza all'Expo Un rinvio inevitabile per la prima Esposizione Universale prevista in un Paese arabo, che ... tre opere d'arte: il David di Michelangelo e due grandi neon, uno di Lucio Fontana e l'altro di Mario Merz. ...

INDAGATO E NEO DG ISTITUTO NEUROLOGICO: A MILANO GUERRA SU NOMINA ABRUZZESE CORDONE A stretto giro però i guai giudiziari sono arrivati anche per lui, visto il rinvio a giudizio, con ... Nonostante l'ira di Moratti, Fontana, anche lui sotto inchiesta per autoriciclaggio e false ...

Fontana: «Forza Matteo!!! Incomprensibile rinvio a giudizio di Salvini, tutelava l'Italia e gli italiani» VareseNoi.it Fontana: «Forza Matteo!!! Incomprensibile rinvio a giudizio di Salvini, tutelava l'Italia e gli italiani» Il governatore posta una sua foto con il segretario della Lega a Palazzo Lombardia e parole di incoraggiamento dopo il rinvio a giudizio per sequestro di persona nel caso della nave della ong Open Arm ...

Tirrenia ha 20 giorni per evitare il fallimento La procura di Milano ha depositato la richiesta: i giudici decidono il 6 maggio. Cin non ha alternative: dovrà trovare l’accordo sul debito con i commissari ...

Uninevitabile per la prima Esposizione Universale prevista in un Paese arabo, che ... tre opere d'arte: il David di Michelangelo e due grandi neon, uno di Lucioe l'altro di Mario Merz. ...A stretto giro però i guai giudiziari sono arrivati anche per lui, visto ila giudizio, con ... Nonostante l'ira di Moratti,, anche lui sotto inchiesta per autoriciclaggio e false ...Il governatore posta una sua foto con il segretario della Lega a Palazzo Lombardia e parole di incoraggiamento dopo il rinvio a giudizio per sequestro di persona nel caso della nave della ong Open Arm ...La procura di Milano ha depositato la richiesta: i giudici decidono il 6 maggio. Cin non ha alternative: dovrà trovare l’accordo sul debito con i commissari ...