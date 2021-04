F1 GP Emilia Romagna 2021, Russell: “Sono andato sul bagnato per colpa di Bottas” (Di domenica 18 aprile 2021) “Una nona posizione per me equivale a una vittoria e Bottas mi ha portato via tutto ciò. Sono andato sul bagnato e gli Sono finito addosso per colpa sua”. Lo ha dichiarato il pilota della Williams, George Russell, in merito al contatto con la Mercedes di Valtteri Bottas al Gran Premio dell’Emilia Romagna. “Dal suo onboard si nota come lui gira a destra e mi manda all’esterno – ha sottolineato il britannico ai microfoni di Sky Sport -. È stato certamente un incidente sfortunato che poteva essere evitato”. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 18 aprile 2021) “Una nona posizione per me equivale a una vittoria emi ha portato via tutto ciò.sule glifinito addosso persua”. Lo ha dichiarato il pilota della Williams, George, in merito al contatto con la Mercedes di Valtterial Gran Premio dell’. “Dal suo onboard si nota come lui gira a destra e mi manda all’esterno – ha sottolineato il britannico ai microfoni di Sky Sport -. È stato certamente un incidente sfortunato che poteva essere evitato”. SportFace.

