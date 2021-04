DIRETTA Torino-Roma: segui la partita LIVE (Di domenica 18 aprile 2021) Alle 18 spazio al primo posticipo di questa domenica di Serie A, scendono in campo il Torino e la Roma. Per la Roma è stata una settimana molto intensa. Il passaggio del turno in Europa League ha rappresentato un passaggio importante per la squadra giallorossa, che adesso sogna in grande e permette ai tifosi di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 18 aprile 2021) Alle 18 spazio al primo posticipo di questa domenica di Serie A, scendono in campo ile la. Per laè stata una settimana molto intensa. Il passaggio del turno in Europa League ha rappresentato un passaggio importante per la squadra giallorossa, che adesso sogna in grande e permette ai tifosi di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

repubblica : In cento a fare l'aperitivo nel bar dei negazionisti, con diretta Facebook - EmbaCubaItalia : Ad un anno dall'arrivo a #Torino della Brigata #HenryReeve #Cuba #Italia ?????????? Martedì #13Aprile ore 20,30 diretta… - Yogaolic : RT @repubblica: In cento a fare l'aperitivo nel bar dei negazionisti, con diretta Facebook - Toro_News : ? | VERSO IL MATCH Probabili formazioni, dove vedere #TorinoRoma e le principali notizie in vista della gara di… - patriziarutigl1 : RT @forzaroma: #TorinoRoma 18:00 diretta LIVE, formazioni e dove vederla #ASRoma -