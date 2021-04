Decisamente meglio con Mertens | tardiva la sostituzione di Osimhen

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 18 aprile 2021) La vera buona notizia della serata è la riaccensione di uno dei due tabelloni dello stadio. Poco importa se è stato rimesso in funzione per trasmettere il coro – che fortunatamente viene proposto poco – realizzato per creare un po’ di engagement con i tifosi in epoca Covid. L’Inter che si presenta al Maradona è nella sua versione beta: Eriksen titolare, si chiude bene, aspetta e manovra poco ma quando lo fa è pericolosa con le sue frecce. Conte punta molto anche sul movimento contemporaneo degli attaccanti, con Lautaro Martinez che nelle fasi iniziali riesce sistematicamente ad attirare Manolas fuori dalla linea per far spazio a Lukaku. Dall’altro lato il Napoli non disdegna l’onere di fare gioco, imposta e pressa in modo discreto, ma l’unica conclusione in porta di tutto il primo tempo è tutt’altro che temibile: un sinistro di Fabian Ruiz che Handanovic blocca senza problemi. In una ...