Cresce il no alla logistica Paura per tir e ambiente (Di domenica 18 aprile 2021) di Manuela Marziani È proseguita anche ieri la raccolta firme contro il polo logistico che potrebbe nascere a Trivolzio. Il condizionale è ancora d'obbligo perché la richiesta formale non è ancora ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 18 aprile 2021) di Manuela Marziani È proseguita anche ieri la raccolta firme contro il polo logistico che potrebbe nascere a Trivolzio. Il condizionale è ancora d'obbligo perché la richiesta formale non è ancora ...

Advertising

rossmasp1960 : RT @tetrabondi: La cara #marmottina da tempo mostrava problemi di deglutizione, che l’hanno portata a brutti episodi di inalazione. Siamo g… - beverina_dario : RT @androm72: Grazie all'Arma @_Carabinieri_ per il contributo alla stabilizzazione del Sahel e del Burkina Faso???? in particolare, con l'av… - nnica_w : RT @Dio: Il pisciacane è un fiore che fa una vita triste. Cresce nelle crepe delle strade, non ha la terra buona e i cani gli pisciano in t… - chiccaditarant1 : RT @tetrabondi: La cara #marmottina da tempo mostrava problemi di deglutizione, che l’hanno portata a brutti episodi di inalazione. Siamo g… - ManuelaBellipan : RT @tetrabondi: La cara #marmottina da tempo mostrava problemi di deglutizione, che l’hanno portata a brutti episodi di inalazione. Siamo g… -