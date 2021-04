Covid: Salvini, ‘in prospettiva togliere coprifuoco’ (Di domenica 18 aprile 2021) Roma, 18 apr. (Adnkronos) – “Gli italiani è da un anno che portano pazienza. Adesso con il piano vaccini” che va avanti “senza più Arcuri, con Figliuolo, si può tornare alle vita. Questo deve essere patrimonio di tutti gli italiani togliendo in prospettiva il coprifuoco”. Lo dice Matteo Salvini al Tg5. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 18 aprile 2021) Roma, 18 apr. (Adnkronos) – “Gli italiani è da un anno che portano pazienza. Adesso con il piano vaccini” che va avanti “senza più Arcuri, con Figliuolo, si può tornare alle vita. Questo deve essere patrimonio di tutti gli italiani togliendo inil coprifuoco”. Lo dice Matteoal Tg5. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

SkyTG24 : “Stiamo lavorando a un'estate da boom economico, un'estate post bellica. Che sia l'inizio di un Rinascimento social… - borghi_claudio : Voto oggi in commissioni unite sanità e lavoro. COVID, SALVINI: PD E 5STELLE VIETANO ALLE REGIONI DI ALLENTARE LE… - fattoquotidiano : Si marcano stretti. Si tengono d’occhio. Anche e soprattutto sul fronte economico. Facendo a gara a chi difende di… - TV7Benevento : Covid: Salvini, 'in prospettiva togliere coprifuoco'... - TV7Benevento : Covid: Salvini, 'via Speranza? se vede solo 'rosso' sì'... -