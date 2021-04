Covid, la ministra annuncia: “Ecco i tempi per l’immunità di gregge” (Di domenica 18 aprile 2021) La ministra Maria Stella Gelmini è recentemente intervenuta in radio sul tema delle riaperture e quello dell’immunità di gregge: la previsione Una previsione ottimistica per Maria Stella Gelmini. La ministra… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 18 aprile 2021) LaMaria Stella Gelmini è recentemente intervenuta in radio sul tema delle riaperture e quello deldi: la previsione Una previsione ottimistica per Maria Stella Gelmini. La… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it.

Advertising

inews__24 : ???'Prenotate le vacanze in Italia' ???Tema vacanze, le parola della ministra #Gelmini #COVID19 #18aprile - NoiPopoloSovran : RT @Storace: Fabiana #Dadone, ministra che vorrebbe imporci la #droga libera. Ma non è quello di #Draghi il #governo che può decidere una r… - MarcG_69 : RT @Storace: Fabiana #Dadone, ministra che vorrebbe imporci la #droga libera. Ma non è quello di #Draghi il #governo che può decidere una r… - EnergiaCanaglia : RT @MazziottaFabio: Non sono stati i clandestini a portare il Covid in Sicilia? Il procuratore Patronaggio smentisce la ministra Lamorgese:… - FabioFZ3 : RT @Storace: Fabiana #Dadone, ministra che vorrebbe imporci la #droga libera. Ma non è quello di #Draghi il #governo che può decidere una r… -