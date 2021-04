Covid | 12 694 nuovi casi e 251 morti In calo la pressione sugli ospedali

(Di domenica 18 aprile 2021) ROMA – Sono 12.694 i nuovi contagi per Covid in Italia per 230.116 test tra molecolari e antigenici, 251 i decessi. Cresce il tasso di positivita’ al 5,5% dal 4,6% di 24 ore fa. Ieri i contagi erano stati 15.370 per 331.734 tamponi e 310 morti.

Oggi si registrano 12.694 nuovi casi con 230.116 tamponi (il tasso di positività sale al 5,51%) e 251 vittime. In Campania sono 146 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 1.529 i pazienti...