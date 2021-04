Conte: «Sono felice, in altri tempi una partita così l’avremmo subita, invece la squadra ha reagito» (Di domenica 18 aprile 2021) Nel post partita di Napoli-Inter, ai microfoni di Sky ha parlato il tecnico dell’Inter, Antonio Conte. Cosa serve per migliorare? «In questo momento dobbiamo concentrarci molto sul presente. Sinceramente non sappiamo cosa accadrà, quali saranno i programmi, non sappiamo niente, parlare di mercato non ha senso. Sono molto Contento di questo gruppo che secondo me è cresciuto in maniera importante sotto tanti punti di vista. In altre situazioni stasera avremmo perso, anche a livello psicologico l’avremmo subita, invece abbiamo visto una squadra che sa quello che fa e che vuole, che non perde la giusta via anche se accade qualcosa di sfortunato, come il gol che abbiamo concesso. Per noi adesso è troppo importante quello che stiamo facendo, dobbiamo ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 18 aprile 2021) Nel postdi Napoli-Inter, ai microfoni di Sky ha parlato il tecnico dell’Inter, Antonio. Cosa serve per migliorare? «In questo momento dobbiamo concentrarci molto sul presente. Sinceramente non sappiamo cosa accadrà, quali saranno i programmi, non sappiamo niente, parlare di mercato non ha senso.moltonto di questo gruppo che secondo me è cresciuto in maniera importante sotto tanti punti di vista. In altre situazioni stasera avremmo perso, anche a livello psicologicoabbiamo visto unache sa quello che fa e che vuole, che non perde la giusta via anche se accade qualcosa di sfortunato, come il gol che abbiamo concesso. Per noi adesso è troppo importante quello che stiamo facendo, dobbiamo ...

Advertising

ilfoglio_it : 'Le idee di Bettini? Paccottiglia romana. Zingaretti, Orlando coltivano la strategia della subalternità al M5s. Por… - carlaruocco1 : In cambio della testa di #Conte sarebbero stati promessi un milione di voti, a conferma che per 'qualcuno' il probl… - LegaSalvini : BAR, RISTORANTI E PALESTRE PER ZINGARETTI SONO DEI 'LAVORETTI'??? UNA VERGOGNA! È questo il rispetto del PD per il… - Damiano__89 : RT @marifcinter: Conte: 'Sono convinto che Eriksen possa fare molto ma molto di più. Lui lo sa che io sono lì pronto ad esaltarlo. Sta aume… - MissAd_ : RT @6dimattina_: Hanno finito di massacrare Conte e hanno iniziato con speranza. Si devono solo vergognare perché loro non hanno fatto un c… -