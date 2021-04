Campania Teatro Festival 2021 dal 12 giugno all’11 luglio

Leggi su quotidianpost

(Di domenica 18 aprile 2021) 159 eventi per un mese di programmazione in luoghi all’aperto e in totale sicurezza.10 sezioni, 70 debutti assoluti e 3 nazionali Anteprima il 19 marzo con il Maestro Riccardo Muti alMercadante. A settembre spazio alla sezione Danza e a quella Internazionale con gli spettacoli della regista argentina Marina Otero, del coreografo greco Dimitris Papaioannou e del regista svizzero Christoph Marthaler. Stesso slogan, nuovo. Stesso slogan, Ilrinasce con te, perché a distanza di un anno la vera rinascita del settore teatrale appartiene ancora alla categoria degli annunci e dei buoni propositi. Nuovoperché questa edizione, la quinta diretta da Ruggero Cappuccio, passerà alla storia per essere quella dove il Napoli...