Brunetta esprime solidarietà a Piero Sansonetti

(Di domenica 18 aprile 2021) ROMA – In una nota, il ministro per la pubblica amministrazione Renato(foto) manifesta la propria vicinanza al direttore del quotidiano “Il Riformista”,. Queste le parole di: “Esprimo tutta la mia, la mia stima e il mio affetto al direttoreper la raffica di querele e azioni civili che sta subendo. L’opera del Riformista a guidaè stata determinante in questi anni per mettere al centro del dibattito pubblico la questione giustizia e per sfidare il pensiero unico sul tema. lo con il Riformista in edicola tutti i giorni e con gli editoriali dimi sento più libero”. L'articolo L'Opinionista.

