Amici 20 | Arisa attacca Rudy Zerbi | “Sei un rompic***” Stash e Stefano De Martino scoppiano a piangere

(Di domenica 18 aprile 2021) Come prevedibile ormai da settimane e sotto il fuoco di critiche di Alessandra Celentano, la ballerina Martina è stata eliminata ieri sera ad “di Maria De Filippi”. In ballottaggio era assieme al cantante Deddy. Martina in lacrime ha salutato tutti i suoi compagni e ha dedicato la sua esperienza nel talent al padre che non c’è più: “Ballo grazie a lui, vorrei che avesse visto dove sono arrivata”. Lorella Cuccarini rimane così con un solo ballerino: Alessandro. Continua la corsa verso la finalissima e se la strada alla vittoria di Sangiovanni sembra spianata, Aka7even puntata dopo puntata convince con le sue potenzialità: il suo ultimo singolo “Mi manchi” è al quinto posto nella classifica di Spotify proprio dietro il tormentone/disco d’oro “Lady” di Sangiovanni. Sul versante del ballo se Samuele e Giulia si confermano da podio, Alessandro non è da meno e con ...