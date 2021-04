Alcune squadre di calcio europee | tra le quali Juventus e Milan | avrebbero formalizzato l’istituzione di un nuovo torneo | la cosiddetta “Super League”

Advertising

nthroot : RT @ilpost: Alcune squadre di calcio europee, tra le quali Juventus e Milan, avrebbero formalizzato l’istituzione di un nuovo torneo: la co… - KingLebronKobe1 : @EmanueleNovizio @ale13_spino @lellacmilan L'eurolega permette anche ad altre squadre di parteciparvi. Semplicement… - gemin_steven98 : RT @ilpost: Alcune squadre di calcio europee, tra le quali Juventus e Milan, avrebbero formalizzato l’istituzione di un nuovo torneo: la co… - ilpost : Alcune squadre di calcio europee, tra le quali Juventus e Milan, avrebbero formalizzato l’istituzione di un nuovo t… - Pasqual01350178 : @zambrysss @MarcoBellinazzo @UEFA Più squadre ed alcune partite nel week end Ma la partecipazione sempre legata a… -

Ultime Notizie dalla rete : Alcune squadre

Il Post

La vittoria del Cagliari sul Parma ha riaperto i giochi e adesso sono ben 6 leche tremano: ...] Navigazione articoli Diocesi di Savona - Noli, nuove nomine inparrocchie Vaccino anti ...Il traguardo rimane ancora molto difficile perchè ci sono ancora tantee non molla nessuno'. Quest'anno abbiamo trovato delle difficoltà inpartite dove non riuscivamo a sbloccare. In ...Sul campo della squadra, forse, più in forma del momento ... confezionano una reazione apprezzabile. Con alcune importanti occasioni, non sfruttate, prima del guizzo finale che porta in dote un pari.(Adnkronos) – Una Superlega al posto della Champions League con Juventus, Inter e Milan? Si rincorrono le voci sulla nascita di un torneo europeo organizzato dai club, con 3 squadre italiane coinvolte ...