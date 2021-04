Alberto Matano si commuove in diretta: la nostalgia per i tempi andati emoziona (Di domenica 18 aprile 2021) Alberto Matano, il presentatore di Da noi a ruota libera, in onda su Rai 1, si è emozionato in studio, durante la diretta di oggi, di fronte alle immagini del… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di domenica 18 aprile 2021), il presentatore di Da noi a ruota libera, in onda su Rai 1, si èto in studio, durante ladi oggi, di fronte alle immagini del… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

RaiUno : #DaNoiARuotaLibera con @francifialdini è ora in onda su Rai1 e RaiPlay. Tra gli ospiti di oggi Roby Facchinetti, Ma… - Zappullaclary : RT @RaiUno: #DaNoiARuotaLibera con @francifialdini è ora in onda su Rai1 e RaiPlay. Tra gli ospiti di oggi Roby Facchinetti, Martina Colomb… - resort7983 : RT @RaiUno: #DaNoiARuotaLibera con @francifialdini è ora in onda su Rai1 e RaiPlay. Tra gli ospiti di oggi Roby Facchinetti, Martina Colomb… - zazoomblog : Alberto Matano fa un appello sui social “Sono ad un bivio … aiutatemi …” il web risponde in massa - #Alberto… - isor86 : Qualcuno ha mai detto ad Alberto Matano che somiglia a Max Gazzè? #aruotalibera #cazzeggio -