Uomo inveisce e aggredisce vigile | le immagini arrivano dal Salernitano VIDEO

(Di sabato 17 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Battipaglia (Sa) – Sono incredibili lecheda Battipaglia e che sono state rilanciate da Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde. Un, postato sulla sua pagina nel quale si vede unaggredire un agente della Polizia Municipale con una serie di colpi che lo hanno fatto barcollare. A nulla è valsa la mediazione della collega, l’era incontenibile e ha continuato a inveire, costringendo i due agenti ad andare via. “che suscitano sconcerto e rabbia – questo il commento di Borrelli a corollario del– è pazzesco che ci sia gente in giro convinta che ci si possa comportare in modo violento senza dover incorrere in conseguenze e sanzioni. La mia solidarietà va all’agente ...

Per l'è quindi scattata la denuncia per minacce, resistenza, lesioni a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le generalità. Uno degli agenti ha riportato lievi lesioni per una prognosi di ...L', sembrerebbe di nazionalità americana, non ha accolto l'invito dei poliziotti ad allontanarsi e li ha offesi. Necessario l'intervento del ...Battipaglia (Sa) – Sono incredibili le immagini che arrivano da Battipaglia e che sono state rilanciate da Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde. Un video, postato sulla sua ...