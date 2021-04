Traffico Roma del 17-04-2021 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 17 aprile 2021) Luceverdepomeriggio dalla redazione si mantiene scorrevole quindi regolare la circolazione sulle strade cittadine nessuna segnalazione sulla raccordo anulare se si escludono brevi Code in carreggiata interna all’uscita Casilina sulla Cassia restano rallentamenti con code a tratti tra la Storta la Giustiniana Tomba di Nerone la polizia locale Ci sentiamo Intanto un incidente con possibili difficoltà di circolazione in via Magna Grecia 3 b Ardea e via Appia Nuova incidente anche in Viale della Primavera all’altezza di via Oberdan Petrini raccomandiamo Naturalmente le dovute attenzioni da ieri per una voragine chiuso un breve tratto di viale dei Colli Portuensi a partire dalla Circonvallazione Gianicolense in direzione di viale Isacco Newton attenzione quindi alla segnaletica e ricordiamo che via della Pisana per lavoro è percorribile a senso unico 3 via dei ...