Televisione e cinema in lutto. L’attore stroncato dal Covid a 62 anni: era in coma da due settimane (Di sabato 17 aprile 2021) Un lutto ha colpito il mondo dello spettacolo italiano. L’attore e regista se n’è andato prematuramente, a 62 anni, dopo aver combattuto contro il coronavirus e un tumore. Non è riuscito però ad avere la meglio sulle due malattie, infatti dopo essere stato affetto dal Covid-19 lo scorso mese di marzo le sue condizioni di salute erano peggiorate. Circa due anni fa aveva anche scoperto di avere un cancro al sangue. Dall’inizio del mese di aprile era finito in coma farmacologico e ora è morto. Eppure aveva lavorato fino a pochi mesi fa, andando in scena in un teatro, nonostante fosse chiuso al pubblico. Aveva infatti accettato insieme ad altri colleghi di esibirsi per la gente da casa. Era stato protagonista nel Teatro Piccinni di Bari, sua città natale. Il decesso è sopraggiunto proprio ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 17 aprile 2021) Unha colpito il mondo dello spettacolo italiano.e regista se n’è andato prematuramente, a 62, dopo aver combattuto contro il coronavirus e un tumore. Non è riuscito però ad avere la meglio sulle due malattie, infatti dopo essere stato affetto dal-19 lo scorso mese di marzo le sue condizioni di salute erano peggiorate. Circa duefa aveva anche scoperto di avere un cancro al sangue. Dall’inizio del mese di aprile era finito infarmacologico e ora è morto. Eppure aveva lavorato fino a pochi mesi fa, andando in scena in un teatro, nonostante fosse chiuso al pubblico. Aveva infatti accettato insieme ad altri colleghi di esibirsi per la gente da casa. Era stato protagonista nel Teatro Piccinni di Bari, sua città natale. Il decesso è sopraggiunto proprio ...

