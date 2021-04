Sputnik e non solo. Perché il Copasir chiama Figliuolo e Speranza (Di sabato 17 aprile 2021) S come Sanità, ma anche Sicurezza. Perché il Copasir, il comitato di controllo dei Servizi segreti italiani, ha convocato in audizione il generale Francesco Paolo Figliuolo mercoledì prossimo? Dopotutto di campagna vaccinale il Parlamento si occupa giorno e sera. E il commissario ai vaccini è stato sentito questa settimana dalle Commissioni di Camera e Senato proprio per un quadro della distribuzione delle dosi. Eppure, fanno notare addetti ai lavori, i vaccini sono eccome una questione di sicurezza, e anche di intelligence. Non è un caso se a molte delle riunioni del Mise, con Giancarlo Giorgetti e il suo consigliere Giovanni Tria, abbia presenziato il sottosegretario con delega alla Sicurezza e all’Intelligence Franco Gabrielli. Ospite mercoledì scorso della prima riunione del Copasir dopo più di due mesi di ... Leggi su formiche (Di sabato 17 aprile 2021) S come Sanità, ma anche Sicurezza.il, il comitato di controllo dei Servizi segreti italiani, ha convocato in audizione il generale Francesco Paolomercoledì prossimo? Dopotutto di campagna vaccinale il Parlamento si occupa giorno e sera. E il commissario ai vaccini è stato sentito questa settimana dalle Commissioni di Camera e Senato proprio per un quadro della distribuzione delle dosi. Eppure, fanno notare addetti ai lavori, i vaccini sono eccome una questione di sicurezza, e anche di intelligence. Non è un caso se a molte delle riunioni del Mise, con Giancarlo Giorgetti e il suo consigliere Giovanni Tria, abbia presenziato il sottosegretario con delega alla Sicurezza e all’Intelligence Franco Gabrielli. Ospite mercoledì scorso della prima riunione deldopo più di due mesi di ...

