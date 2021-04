Sparatoria a Napoli, 25enne ferita ad un piede. Forse una ‘stesa’. A Colleferro ragazzo picchiato: ricoverato in codice rosso (Di sabato 17 aprile 2021) Sparatoria a Napoli nel pomeriggio di sabato 17 aprile. Una ragazza di 25 anni è rimasta ferita ad un piede. Possibile ‘stesa’ di camorra. Napoli – Una Sparatoria è avvenuta nel pomeriggio di sabato 17 aprile a Napoli. Secondo le prime informazioni, i colpi di pistola sono stati esplosi in aria da due persone in sella ad uno scooter. Una modalità che potrebbe far pensare ad una stesa di camorra, ma sono in corso le indagini per accertare meglio quanto successo. Nelle prossime ore gli inquirenti ascolteranno i testimoni per provare a risalire all’identità dei protagonisti di questo gesto. ferita una ragazza Una ragazza di 25 anni è rimasta ferita ad un piede in questa ... Leggi su newsmondo (Di sabato 17 aprile 2021)nel pomeriggio di sabato 17 aprile. Una ragazza di 25 anni è rimastaad un. Possibiledi camorra.– Unaè avvenuta nel pomeriggio di sabato 17 aprile a. Secondo le prime informazioni, i colpi di pistola sono stati esplosi in aria da due persone in sella ad uno scooter. Una modalità che potrebbe far pensare ad una stesa di camorra, ma sono in corso le indagini per accertare meglio quanto successo. Nelle prossime ore gli inquirenti ascolteranno i testimoni per provare a risalire all’identità dei protagonisti di questo gesto.una ragazza Una ragazza di 25 anni è rimastaad unin questa ...

