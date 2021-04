Serie B 2020 2021 | il Lecce vince a Vicenza e consolida il secondo posto

(Di sabato 17 aprile 2021) Iltorna are dopo la sconfitta casalinga contro la Spal, e lo fa in casa delnella sfida valida per la 34esima giornata della. Dopo un primo tempo di grande equilibrio, terminato sullo 0-0, le due squadre si sbloccano con Pettinari e Jallow, ma è ila tornare in vantaggio e conquistare la vittoria grazie al gol di Henderson al 67?. Per la squadra di Corini sono tre punti fondamentali, che gli consentono dire il. Un primo tempo di grande equilibrio e intensità. Al minuto 7 Pettinari approfitta di un errore della difesa avversaria, sarta Grandi e conclude trovando, però, il salvataggio sulla linea di Pasini. Al 29? è ilad andare ...

Advertising

juventusfc : KICK-OFF | INIZIA #JUVEGENOA! TUTTI INSIEME, BIANCONERI, #????N??????????????N?? Live Match ?? - juventusfc : Si riparte! Testa, corsa, concentrazione per i tre punti! Dai ragazzi! #JuveGenoa Live Match ??… - Daniele20052013 : Reggina - Reggiana: 2-1 Serie B 2020/2021. Risultato finale e commento alla partita - Virgilio Sport… - sportface2016 : #SerieA, la classifica dei rigori a favore e contro: ottavo rigore per il #Crotone #CrotoneUdinese - Daniele20052013 : Vicenza - Lecce: 1-2 Serie B 2020/2021. Risultato finale e commento alla partita - Virgilio Sport… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie 2020

Allo stadio Scida, il match valido per la 31ª giornata di/2021 tra Crotone e Udinese: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio 'Scida', Crotone e Udinese si affrontano nel match valido per la 31ª giornata dellaA ...Allo stadio Ferraris, il match valido per la 31ª giornata di/2021 tra Sampdoria e Verona: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio 'Ferraris', Sampdoria e Hellas Verona si affrontano nel match valido per la 31ª giornata ...Il Lecce torna a vincere dopo la sconfitta casalinga contro la Spal, e lo fa in casa del Vicenza nella sfida valida per la 34esima giornata della Serie B 2020/2021. Per la squadra di Corini sono tre p ...Stefano Pioli, alla vigilia della sfida contro il Genoa del 31° turno di Serie A, ha parlato dell’importanza di tornare a vincere a San Siro: ...