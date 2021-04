Serie A femminile 2020 2021 | vittorie esterne per Inter e Roma

Leggi su sportface

(Di sabato 17 aprile 2021) Dopo gli impegni con le Nazionali, è ripartita la. Ad aprire la 18esima giornata del campionato sono state Pink Bari-e Fiorentina-, che hanno visto duefotocopia, per risultato e dinamica, di. Le nerazzurre allenate da Attilio Sorbi si sono imposte non senza difficoltà per 1-2 contro il fanalino di coda Pink Bari. Le pugliesi sono passate in vantaggio al 44? con il gol del difensore Debora Novellino. L’ha ribaltato la situazione nella ripresa, con i gol di Simonetti e Moller al 60? e al 71?. Come detto, vittoria dalle dinamiche simili per la. Le giallorosse sono passate in svantaggio, con il gol della Fiorentina firmato da Baldi al ...