Salvini è stato rinviato a giudizio per il caso Open Arms (Di sabato 17 aprile 2021) Giulia Bongiorno l’aveva avvisato, il Capitano. “Lui pensa di andare in aula e dimostrare davanti a tutti in tempi brevi che ha ragione. Però, questo rischia di non succedere. I tempi potrebbero essere lunghissimi e c'è il problema di restare bloccati per anni, ostaggi del processo". Era il febbraio 2020 e il legale confessava al Corriere della Sera tutta la sua preoccupazione per la decisione di Matteo Salvini di volere affrontare un processo per difendere i suoi amati “porti chiusi”. Allora si parlava di Gregoretti, ma si sa che la vicenda della nave della Guardia costiera s'intrecci ad altri casi analoghi avvenuti durante il Conte I, col governo gialloverde. E’ successo quindi che la profezia del legale di Matteo Salvini, proprio per il processo Open Arms, si sia compiuta oggi, nell’aula bunker del Tribunale di ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 17 aprile 2021) Giulia Bongiorno l’aveva avvisato, il Capitano. “Lui pensa di andare in aula e dimostrare davanti a tutti in tempi brevi che ha ragione. Però, questo rischia di non succedere. I tempi potrebbero essere lunghissimi e c'è il problema di restare bloccati per anni, ostaggi del processo". Era il febbraio 2020 e il legale confessava al Corriere della Sera tutta la sua preoccupazione per la decisione di Matteodi volere affrontare un processo per difendere i suoi amati “porti chiusi”. Allora si parlava di Gregoretti, ma si sa che la vicenda della nave della Guardia costiera s'intrecci ad altri casi analoghi avvenuti durante il Conte I, col governo gialloverde. E’ successo quindi che la profezia del legale di Matteo, proprio per il processo, si sia compiuta oggi, nell’aula bunker del Tribunale di ...

