Qualificazioni Mondiali pallamano femminile 2021: programma, orari, tv (Di sabato 17 aprile 2021) Dopo la batosta subita ieri, torna in campo la Nazionale italiana di pallamano femminile, che affronterà nuovamente l'Ungheria nella sfida di ritorno deli play-off di qualificazione ai Mondiali di Spagna 2021, ripartendo dal 46-19 dell'andata, rendendo molto difficile un'impresa. Un match proibitivo per le azzurre, che hanno evidenziato notevoli difficoltà al cospetto di una formazione dalla grande tradizione, che ha già ipotecato l'accesso alla fase finale, trascinate da una grande Katrin Klujber, vero asso nella manica delle magiare. La sfida si svolgerà quest'oggi, domenica 18 aprile 2021, a partire dalle ore 13, presso la Erd Arena dell'omonima città, e sarà trasmessa in diretta televisiva esclusiva da Sky Sport, precisamente sul canale Sky Sport Collection, numero 205 della piattaforma, ma anche ...

