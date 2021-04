Quali Regioni hanno i numeri per la zona gialla e riaprire dal 26 aprile? (Di sabato 17 aprile 2021) Quali potrebbero essere le Regioni che dal 26 aprile torneranno di colore giallo? Ad oggi i numeri per poter diventare gialle, le hanno diverse Regioni. Stando agli ultimi dati sono 16 le Regioni che hanno un indice Rt che non supera l’1 e che sono classificate come “rischio basso o moderato”. Sono Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Trentino Alto Adige, Toscana, Umbria e Veneto.Salvo situazioni in peggioramento, queste Regioni potranno cambiare colore e diventare Gialle. Dopo il 26 aprile, nelle Regioni che passeranno in zona gialla, ci si potrà spostare liberamente 16 ... Leggi su udine20 (Di sabato 17 aprile 2021)potrebbero essere leche dal 26torneranno di colore giallo? Ad oggi iper poter diventare gialle, lediverse. Stando agli ultimi dati sono 16 lecheun indice Rt che non supera l’1 e che sono classificate come “rischio basso o moderato”. Sono Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Trentino Alto Adige, Toscana, Umbria e Veneto.Salvo situazioni in peggioramento, questepotranno cambiare colore e diventare Gialle. Dopo il 26, nelleche passeranno in, ci si potrà spostare liberamente 16 ...

