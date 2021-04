Pirlo su Ronaldo: “Ha un problema al flessore, non ci sarà a Bergamo” (Di sabato 17 aprile 2021) Intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida contro l’Atalanta, Andrea Pirlo ha iniziato dando una brutta notizia ai tifosi juventini, ma non solo, puntualizzando a chi pensava che Bernardeschi fosse l’unico assente per domani: “Una grossa defezione c’è, Cristiano Ronaldo non sarà della partita. Non ha recuperato da un problema al flessione, con lui e col dottore abbiamo deciso di non convocarlo. Non si sentiva in grado di poter spingere, abbiamo preferito lasciarlo a riposo”. Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 17 aprile 2021) Intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida contro l’Atalanta, Andreaha iniziato dando una brutta notizia ai tifosi juventini, ma non solo, puntualizzando a chi pensava che Bernardeschi fosse l’unico assente per domani: “Una grossa defezione c’è, Cristianonondella partita. Non ha recuperato da unal flessione, con lui e col dottore abbiamo deciso di non convocarlo. Non si sentiva in grado di poter spingere, abbiamo preferito lasciarlo a riposo”. Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Pirlo annuncia il forfait di #Ronaldo per Atalanta-Juve: 'Problema al flessore' ? - ZZiliani : Ad #Allegri dice “Ti sei cacato sotto” dopo #JuveAiax e lo fa licenziare; #Sarri lo toglie con #Lokomotiv e #Milan… - forumJuventus : Chiesa: 'Migliorato grazie agli insegnamenti di Pirlo e alla mentalità Juve. L'esultanza di Ronaldo? E' contagiosa'… - internewsit : Pirlo: «Infortunio Ronaldo, non ci sarà in Atalanta-Juventus. Il motivo» - - Salvato95551627 : RT @SkySport: ULTIM'ORA JUVENTUS PIRLO: 'CRISTIANO RONALDO OUT CONTRO L'ATALANTA Problema a un flessore, speriamo di riaverlo mercoledì' #S… -