Pio e Amedeo sfottono Gianni Sperti (Di sabato 17 aprile 2021) “Felicissima sera”, lo show che Pio e Amedeo stanno conducendo su Canale 5 con grande successo, alterna momenti divertenti ad altri più profondi: nella puntata di ieri sera è stata loro ospite Maria De Filippi e, parlando di Uomini e Donne, il duo comico ha preso di mira l’opinionista Gianni Sperti per i suoi ritocchini fisici. Lo show condotto in prima serata su Canale 5 da Pio e Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 17 aprile 2021) “Felicissima sera”, lo show che Pio estanno conducendo su Canale 5 con grande successo, alterna momenti divertenti ad altri più profondi: nella puntata di ieri sera è stata loro ospite Maria De Filippi e, parlando di Uomini e Donne, il duo comico ha preso di mira l’opinionistaper i suoi ritocchini fisici. Lo show condotto in prima serata su Canale 5 da Pio e Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

QuiMediaset_it : Esordio boom per #FelicissimaSera Lo show di Pio e Amedeo domina la serata con oltre 4.000.000 di spettatori e il… - MarioManca : Pio e Amedeo sfruttano una maschera, quella dell'italiano convinto che purtroppo si scriva con la «l», esattamente… - MediasetPlay : E quando Maria si alza, tutti MUTI (sì, anche Pio e Amedeo). ?? #FelicissimaSera - iness__bs : RT @anit_rap: Io così dopo nemmeno 5 minuti. Pio e Amedeo il mio cuore è vostro. #FelicissimaSera - iness__bs : RT @m4rsupreme: Se vi sentite offesi per ciò che dicono pio e amedeo veramente non sapete stare al mondo, recitano la parte dell'italiano m… -