Open Arms, oggi decisione su rinvio a giudizio Salvini (Di sabato 17 aprile 2021) Open Arms, il leader della Lega Matteo Salvini nell’aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo per assistere all’udienza preliminare che lo vede imputato per sequestro di persona e rifiuto di atti di ufficio. oggi tocca alla difesa, a prendere la parola è l’avvocato Giulia Bongiorno. Poi il gup dovrebbe decidere se accogliere la richiesta dei pm di rinviare a giudizio l’ex ministro dell’Interno o il non luogo a procedere. In Aula anche il fondatore di Open Arms, Oscar Camps, ricevuto pochi giorni fa da Enrico Letta. L’incontro tra i due, con Letta che indossava una felpa con la scritta Open Arms, ha scatenato una polemica tra il leader della Lega e quello del Pd. “Salvini è stato ritenuto colpevole di tutto. Il ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 17 aprile 2021), il leader della Lega Matteonell’aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo per assistere all’udienza preliminare che lo vede imputato per sequestro di persona e rifiuto di atti di ufficio.tocca alla difesa, a prendere la parola è l’avvocato Giulia Bongiorno. Poi il gup dovrebbe decidere se accogliere la richiesta dei pm di rinviare al’ex ministro dell’Interno o il non luogo a procedere. In Aula anche il fondatore di, Oscar Camps, ricevuto pochi giorni fa da Enrico Letta. L’incontro tra i due, con Letta che indossava una felpa con la scritta, ha scatenato una polemica tra il leader della Lega e quello del Pd. “è stato ritenuto colpevole di tutto. Il ...

matteosalvinimi : Sabato vado a processo proprio per uno (degli innumerevoli) sbarchi organizzati dagli spagnoli di Open Arms, e oggi… - LegaSalvini : ?? Nicola Porro: 'Le felpe se le usa Matteo Salvini fanno schifo, se le usa Enrico Letta, il segretario del Pd allor… - matteosalvinimi : In partenza per Palermo, domani mattina ennesimo sabato per l’ennesimo processo come “sequestratore di persona”, qu… - PrimaCommunica2 : Open Arms: oggi il Gup di Palermo decide sul rinvio a giudizio di Salvini per 'sequestro di persona' - cassaro1307 : RT @Corriere: Open Arms, Salvini in udienza a Palermo: «Ho servito l’Italia» -