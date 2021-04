Nessuno può dire "io no" (Di sabato 17 aprile 2021) La Nave di Teseo ristampa “16 ottobre 1943” – il libriccino di poche decine di pagine con cui Giacomo Debenedetti racconta quanto c’è da raccontare sul rastrellamento del Ghetto di Roma – arricchito di tre scritti, di Alberto Moravia, Natalia Ginzburg e Guido Piovene. Il brano di Moravia era la prefazione al “16 ottobre 1943” pubblicato nel 1978 da Editori Riuniti e si conclude così: “Vorrei soltanto aggiungere che Debenedetti, sia pure attraverso la riscoperta del procedimento classico della coralità, ha toccato in queste pagine il vero punto dolente della vicenda. Il razzismo è un’ideologia di massa; e le sue vittime non hanno né debbono avere un volto individuale e riconoscibile, sono anch’esse massa”. Mi è tornato alla memoria un episodio del 1946, quando al Jardin du Luxembourg, a Parigi, si incontrarono Marek Edelman, che giovanissimo era stato tra i capi della rivolta del ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 17 aprile 2021) La Nave di Teseo ristampa “16 ottobre 1943” – il libriccino di poche decine di pagine con cui Giacomo Debenedetti racconta quanto c’è da raccontare sul rastrellamento del Ghetto di Roma – arricchito di tre scritti, di Alberto Moravia, Natalia Ginzburg e Guido Piovene. Il brano di Moravia era la prefazione al “16 ottobre 1943” pubblicato nel 1978 da Editori Riuniti e si conclude così: “Vorrei soltanto aggiungere che Debenedetti, sia pure attraverso la riscoperta del procedimento classico della coralità, ha toccato in queste pagine il vero punto dolente della vicenda. Il razzismo è un’ideologia di massa; e le sue vittime non hanno né debbono avere un volto individuale e riconoscibile, sono anch’esse massa”. Mi è tornato alla memoria un episodio del 1946, quando al Jardin du Luxembourg, a Parigi, si incontrarono Marek Edelman, che giovanissimo era stato tra i capi della rivolta del ...

Ultime Notizie dalla rete : Nessuno può Perché sei come sei, la recensione: l'irriverente serie australiana sulla vita dei ventenni ... la serie si dimostra fin da subito irriverente e attuale, mettendo alla berlina il tanto ostentato politicamente corretto e sottolineando il fatto che, in fondo, nessuno di noi può considerarsi ...

San Cataldo, ex sindaco Modaffari:" Chi ha orchestrato tutto ha fatto etichettare San Cataldo città mafiosa mentre sindaco e assessori ... ...persino contestata la presenza in lista di concittadini con parenti "controindicati" ma che nessuno ... alla luce di quanto sopra non può ritenersi che sia imputabile agli amministratori interessati ...

