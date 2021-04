Lorella Boccia | adesso è proprio ufficiale | la conferma appena arrivata | clamorosa novità

Advertising

QuiMediaset_it : La seconda serata di Italia 1 si accende con il nuovo programma tutto al femminile di Lorella Boccia. Con lei ogni… - TvCircle1 : RT @QuiMediaset_it: La seconda serata di Italia 1 si accende con il nuovo programma tutto al femminile di Lorella Boccia. Con lei ogni sera… - Paola63689975 : RT @QuiMediaset_it: La seconda serata di Italia 1 si accende con il nuovo programma tutto al femminile di Lorella Boccia. Con lei ogni sera… - ilariadituccio : RT @QuiMediaset_it: La seconda serata di Italia 1 si accende con il nuovo programma tutto al femminile di Lorella Boccia. Con lei ogni sera… - lattuga99 : RT @QuiMediaset_it: La seconda serata di Italia 1 si accende con il nuovo programma tutto al femminile di Lorella Boccia. Con lei ogni sera… -

Ultime Notizie dalla rete : Lorella Boccia

Corriere della Sera

A partire da metà maggio su Italia 1 in seconda serata andrà in onda il primo late show Mediaset tutto al femminile. Conduttrice, che avrà come spalle in studio Mara Maionchi e Iva Zanicchi (come anticipato anche da Tvblog). Fanpage.it è in grado di anticipare alcune delle ospiti che si racconteranno nello show: ......Francesca Tocca è assurda! Lei ha un'esperienza che io non ho.' ammette l'allieva di... Amici 2021, Carolyn SmithMartina Miliddi "Che errori!"/ "Serena superiore", scoppia la polemica! ...Sta per partire un nuovo esperimento in Mediaset con il programma, tutto al femminile, Venus Club di Lorella Boccia e le sue importanti ospiti.Mara Maionchi e Iva Zanicchi sono pronte ad affrontare una nuova avventura televisiva l’una al fianco dell’altra: due donne forti, determinate ...