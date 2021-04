LIVE Moto2, GP Portogallo in DIRETTA: tra pochi minuti si parte a Portimao (Di sabato 17 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI FP3, FP4 E QUALIFICHE DEL GP DEL Portogallo DI MOTOGP 16.05 I protagonisti sono pronti a scendere in pista. I migliori 4 della Q1 si contenderanno la pole nella seconda sessione. 16.03 R. Fernandez, Robertes, Garzo, Lowes, Gardner, Montella, Bezzecchi, Ramirez, Vierge, Bulega, Ogura, A. Fernandez e Canet sono i piloti che accedono DIRETTAmente alla Q2. 16.00 La classifica della FP3 di questa mattina: 1 44 Aron CANET SPA Solunion Aspar Team Boscoscuro 288.7 1’42.494 2 87 Remy GARDNER AUS Red Bull KTM Ajo Kalex 286.4 1’42.643 0.149 / 0.149 3 16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team Kalex 285.7 1’42.872 0.378 / 0.229 4 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team Kalex 286.4 1’42.939 0.445 / 0.067 5 42 Marcos RAMIREZ SPA American ... Leggi su oasport (Di sabato 17 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FP3, FP4 E QUALIFICHE DEL GP DELDI MOTOGP 16.05 I protagonisti sono pronti a scendere in pista. I migliori 4 della Q1 si contenderanno la pole nella seconda sessione. 16.03 R. Fernandez, Robertes, Garzo, Lowes, Gardner, Montella, Bezzecchi, Ramirez, Vierge, Bulega, Ogura, A. Fernandez e Canet sono i piloti che accedonomente alla Q2. 16.00 La classifica della FP3 di questa mattina: 1 44 Aron CANET SPA Solunion Aspar Team Boscoscuro 288.7 1’42.494 2 87 Remy GARDNER AUS Red Bull KTM Ajo Kalex 286.4 1’42.643 0.149 / 0.149 3 16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team Kalex 285.7 1’42.872 0.378 / 0.229 4 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team Kalex 286.4 1’42.939 0.445 / 0.067 5 42 Marcos RAMIREZ SPA American ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Moto2 GP Portogallo in DIRETTA: FP3 e qualifiche in tempo reale - #Moto2 #Portogallo #DIRETTA:… - zazoomblog : LIVE Moto2 GP Portogallo in DIRETTA: FP3 e qualifiche in tempo reale - #Moto2 #Portogallo #DIRETTA: - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto2 | Gp Portimao FP2: @Joerobertsracer bissa le FP1, @Marco12_B è quinto - - zazoomblog : LIVE Moto2 GP Portogallo in DIRETTA: Joe Roberts domina la scena a Portimao su Fernandez e Canet Bezzecchi 5° -… - motograndprixit : #Moto2 | Gp Portimao FP2: @Joerobertsracer bissa le FP1, @Marco12_B è quinto - -