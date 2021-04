Intervista a Valeria Altobelli per l’uscita del suo singolo “Anima Semplice” VIDEO

(Di sabato 17 aprile 2021)è un’artista poliedrica: nota per aver preso parte a numerosi programmi televisivi di Rai e Mediaset. Oggi è qui insieme a noi per presentare il suo ultimo, il brano “”.è un’artista poliedrica: presentatrice, modella, conduttrice, cantante. In prima linea contro la violenza sulle donne, laureata in Giurisprudenza con L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

SenatoriPD : RT @ValeriaValente_: Vi consiglio la bella intervista di @repubblica a Valeria Imbrogno, compagna di Dj Fabo, che ha creato un numero bianc… - ValeriaValente_ : Vi consiglio la bella intervista di @repubblica a Valeria Imbrogno, compagna di Dj Fabo, che ha creato un numero bi… - valeria_dcav : RT @Radio1Rai: Per la prima volta combinate intelligenza artificiale e intelligenza delle pianate. L’intervista a Barbara #Mazzolai, dirett… - emi_bertelli : L'intervista a Valeria Lupi - mn_deluca : #eutanasia Valeria Imbrogno: “Un centro d’ascolto sul fine vita in memoria di Fabo, l’uomo che amavo” | Rep… -

Ultime Notizie dalla rete : Intervista Valeria

Tecnica della Scuola

Amatissima come parte del duo comico 'Katiana e Valeriana' , formato con la collega e amicaGraci, Katia Follesa di recente ha dimostrato di essere molto brava a far ridere anche ...un'...... solo nel 2019 mezzo milione di spese per un flop totale di Andrea Sparaciari L'"Il ...Spa (di cui è stato alla guida dal 2014 al 2017) 360 milioni per i lavori per l'"Al Bayt" di...docente ordinario in Psicologia della sviluppo alla LUMSA, che ha guidato il team dell'Università LUMSA quando, nel periodo dal marzo 2020 al marzo 2021, ha realizzato due indagini sulla DAD, in colla ...Intervista a Giuseppe Moles sulla sua adesione all'iniziativa nonviolenta di digiuno di Marco Beltrandi per il recepimento della direttiva europea sui tempi di pagamento tra Pubblica ammnistrazione e ...